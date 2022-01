Bayern, Tolisso in uscita ma il Covid complica tutto

Tolisso, centrocampista del Bayern, è un campione del mondo francese

L’avventura di Tolisso al Bayern sembrerebbe vicina alla conclusione. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, i dirigenti del Bayern Monaco avrebbero intenzione di cedere il giocatore in questa sessione invernale di calciomercato. A complicare la situazione però, è il fatto che il centrocampista francese sia positivo al Coronavirus, quindi indisponibile al momento per giocare. Il calciatore sarebbe intenzionato anche a rimanere fino a fine stagione in Germania ma il suo contratto è in scadenza quest’estate e per questo motivo il club tedesco cerca di spingere e affrettare la sua cessione subito, in modo tale da monetizzare qualcosa dal suo addio, senza perderlo a parametro zero. Sul centrocampista ci sarebbero due club spagnoli, sia il Real Madrid che il Barcellona, pronti a giugno ad accogliere il giocatore a zero. In questa stagione, Tolisso ha raccolto con la maglia dei bavaresi solo 13 presenze, realizzando un gol e 3 assist.