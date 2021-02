Dopo aver acquistato Upamecano dal Lipsia per 42 milioni, il Bayern Monaco fa sul serio per Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riporta Tuttosport, i bavaresi avrebbero pronta un’offerta da 45 milioni di euro per il difensore senegalese e l’avrebbero già presentata agli azzurri attraverso il procuratore del giocatore, Fali Ramadani, che nei giorni scorsi avrebbe incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis.