Bayern, vicino l’arrivo di Nubel. Ma esplode il caso Neuer

Non solo l’attualità. Il Bayern Monaco guarda con interesse al futuro. I bavaresi non intendono abdicare in Bundesliga, dove comandano ormai da sette stagioni. Per farlo intendono acquistare anche i migliori prodotti del campionato tedesco. Uno di questi è Alexander Nubel. Il portiere tedesco è esploso allo Schalke 04 con cui sta disputando una stagione mostruosa. Così il Bayern avrebbe deciso di acquistarlo per farlo maturare all’ombra di Manuel Neuer, un altro ex Schalke passato poi tra mille polemiche a Monaco. Tuttavia, il portiere tedesco campione del mondo nel 2014 non sembra aver gradito l’idea della dirigenza di acquistare Nubel e di garantirgli 15 presenze stagionali sicure. Neuer non intende cedere lo scettro interno e la sua resistenza rischia di creare un vero e proprio caso interno.