Bayern vuole rinforzare il centrocampo con Casemiro

Subentrato quasi a fine stagione, la l'avventura di Tuchel al Bayern Monaco non è andata secondo le aspettative. Le intenzioni del club sono quelle di aprire un progetto a lungo termine, così il tecnico ex Chelsea avrà modo di costruire la sua squadra, con la sua identità e stile di gioco. Il primo obiettivo - secondo quanto rivelato da Kicker - sarebbe quello di rinforzare il centrocampo con un giocatore bravo in entrambe le fasi, sia quella difensiva che quella offensiva, come Casemiro.