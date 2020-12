Beckham fa la spesa per l’Inter Miami: nel mirino un ex Sampdoria

Lo Spice Boy fa sul serio. David Beckham ha deciso di mettere mano al portafoglio per migliorare ulteriormente la rosa della sua squadra in MLS, l’Inter Miami. L’ex fuoriclasse di Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Milan ha in mente un ruolo da protagonista per il suo club e per realizzare il suo sogno vuole migliorare in ogni reparto.

LIBERAZIONE

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’ultima idea per rinforzare il reparto arretrato sarebbe l’acquisto di un portiere. La scelta sarebbe ricaduta su Sergio Romero. L’estremo difensore argentino è finito fuori dal progetto del Manchester United e sarebbe assolutamente felice di potersi dedicare a una nuova avventura, in modo da ritrovare minutaggio. Per l’ex Sampdoria la chiamata di Beckham sarebbe dunque una liberazione. Il vero nodo riguarda i limiti salariali imposti dalla MLS. Romero tifa apertamente per lo Spice Boy, con la speranza di riuscire ad annullare anche l’ultimo intoppo.