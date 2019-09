Beckham scatenato: vuole Messi e Suarez all’Inter Miami

E’ un David Beckham scatenato, quello che in questi giorni sta lavorando per il futuro dell’Inter Miami, club statunitense di cui è proprietario e che dal 2020 prenderà parte alla Major League Soccer. Dopo aver messo nel mirino Zinedine Zidane per la panchina, l’ex centrocampista avrebbe mosso i primi passi per portare nel suo club due giocatori di livello assoluto.

DOPPIO COLPO – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’inglese vorrebbe convincere Lionel Messi e Luis Suarez ad abbracciare il suo progetto. L’argentino, legato al Barcellona da un contratto fino al 2021, ha infatti una clausola che gli permetterebbe di svincolarsi nel 2020, mentre l’uruguaiano è legato a Beckham da una forte amicizia, con l’operazione che potrebbe sbloccarsi la prossima estate. Lo Spice Boy, inoltre, sarebbe atterrato proprio in queste ore all’aeroporto El Prat di Barcellona: un’occasione per cercare di convincere i due pezzi da novanta del Barça?