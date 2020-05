Beckham vuole Pastore all’Inter Miami

David Beckham chiama, Javier Pastore risponde? Il patron dell’Inter Miami sarebbe molto interessato all’argentino della Roma in vista della prossima stagione. Non è certo un segreto che la squadra di MLS voglia piazzare un colpo ad effetto. Tanti i nomi circolati di recente e quello del Flaco sarebbe solo l’ultimo.

Beckham Pastore: i motivi per dire sì

Pastore piace tanto e non sarebbe neppure tra i calciatori incedibili della squadra giallorossa. Non solo. Il fattore economico potrebbe fare la differenza con il ds Petrarchi che, visto l’elevato ingaggio dell’argentino, potrebbe anche riflettere sulla sua cessione. Il Flaco, però, non la pensa allo stesso modo e come afferma La Gazzetta dello Sport, sarebbe anche uomo spogliatoio. Nonostante non abbia trovato grande continuità dal suo arrivo nella Capitale, il calciatore avrebbe piacere a rimanere e provare, finalmente a fare la differenza.

Le alternative per Beckham

La possibilità di trovare un accordo tra le parti ci sono anche se i circa 25 milioni spesi dalla Roma due anni fa rendono tutti più complesso. Ad ogni modo l’Inter Miami di Beckham potrebbe pensare ad alcune alternative. Su tutti ci sarebbe James Rodriguez. Sul colombiano del Real Madrid c’è l’interesse di diverse squadre tra cui l’Everton di Carlo Ancelotti. L’ex mister del Napoli lo voleva anche in azzurro ma non ha mai avuto la grossa disponibilità economica che i Toffess gli garantiscono ora. Ecco perché Beckham dovrà fare presto la sua mossa se vorrà prendere l’ex Bayern Monaco. Pastore permettendo che ha altre offerte anche dalla Turchia dove il Besiktas, che aveva provato a prenderlo già ai tempi del Psg, si sarebbe fatta ancora una volta avanti anche se ipotizzando formule nuove che non prevedono l’acquisto a titolo definitivo. Insomma. Il futuro di Pastore è incerto e solo il tempo dirà dove giocherà la prossima stagione.

