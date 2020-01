Begovic al Milan: il trasferimento mette in crisi un ex Serie A

Il Milan abbraccia Asmir Begovic. Il portiere ex Chelsea arriva dal Bournemouth e rimpiazzerà il partente Pepe Reina. Tuttavia, l’affare ha messo in crisi una vecchia conoscenza della Serie A. L’ex estremo difensore del Torino Joe Hart era, infatti, in cerca di una nuova collocazione per rilanciarsi dopo il deludente matrimonio con il Bunrley. Secondo quanto riportato dal Sun, Hart avrebbe sperato fino all’ultimo momento di essere la prima scelta del Milan. Attualmente, di fronte al gran rifiuto dei rossoneri, il portiere inglese si trova nuovamente ai margini del progetto del Burnley, ma senza la possibilità di cambiare casacca.