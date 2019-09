Ben Arfa ancora svincolato, e afferma: “Come con una donna: se non ti eccita…”

Classe 1987, esperienze al Lione, al Marsiglia e al Paris Saint-Germain – fra le altre -, ma ancora senza contratto. In molte squadre durante la sessione estiva del calciomercato hanno pensato al nazionale francese Hatem Ben Arfa, fra cui anche le genovesi Sampdoria e Genoa, ma non è mai scattata la scintilla. Anzi, come ha detto lo stesso centrocampista offensivo sulle proprie storie di Instagram, “Nessuna sfida che mi è stata proposta mi ha eccitato, è come con una donna: se non ti eccita, rinunciaci, fratello”. Insomma, le pretendenti sono parecchie, ma Ben Arfa è alla ricerca di un progetto soddisfacente, che lo intrighi fino ad eccitarlo (vedremo se in Serie A). Parole dello stesso calciatori di origini tunisine, che vanta anche 15 presenze e 2 reti con la Francia.