Benedetto e il futuro di Cavani: “So da Nandez che gli piace il Boca Juniors da sempre”

Edinson Cavani all’Inter o all’Atletico Madrid? E perché non al Boca Juniors? A dare un indizio su quello che potrebbe essere il futuro del Matador è l’ex attaccante del Boca Juniors, ora all’Olympique Marsiglia, Dario Benedetto che ha parlato nel corso di una diretta con Fox Sports Argentina della possibilità di vedere il centravanti con la maglia degli Xeneizes.

Cavani al Boca Juniors: parla Benedetto

Un parere importante quello di Dario Benedetto che da grande ex del Boca Juniors ha dato qualche segnale sul gradimento di Cavani al suo ex club: “Sarebbe bello vederlo al Boca”, ha detto il centravanti. “Penso persino che abbia detto che vorrebbe andare a Boca. So da Nandez che gli è sempre piaciuto quel club. Il Matador è un giocatore completo e lo adoro come attaccante”. Su Cavani, come noto, è forte l’interesse di diverse big d’Europa come Atletico Madrid e Inter, ma chissà se il richiamo del Sudamerica possa prevalere un giorno…