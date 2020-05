Benevento, colpo per la A: obiettivo… Llorente

Fernando Llorente al Benevento. Questa la bomba di mercato che potrebbe verificarsi nella prossima finestre delle trattative. Al momento, si tratta solo di una suggestione molto piacevole per le Streghe ma come affermato dal direttore sportivo Pasquale Foggia ai microfoni di Radio Kiss Kiss, lo spagnolo potrebbe essere il colpo da novanta in vista della promozione in Serie A.

Foggia: “Llorente ci piace e lo seguiamo”

Il Benevento ha intenzione di proseguire la sua progressione e crescita anche nella prossima annata. Dopo aver dominato in lungo e in largo la cadetteria, le Streghe si preparano alla Serie A e lo fanno con ambizioni anche sul mercato. La conferma è arrivata, appunto, dal direttore sportivo Foggia e l’obiettivo è Fernando Llorente: “Lo seguiamo, insieme ad altri giocatori. Se mi chiedete se mi piace, è ovvio che la risposta sia sì”, si è sbilanciato il dirigente che poi ha aggiunto: “Due anni fa ha disputato la finale di Champions League, parlano da soli la carriera che ha fatto e il giocatore che è. Per noi rappresenterebbe il top”. Da capire se lo spagnolo, arrivato a Napoli nella scorsa estate, vorrà provare la nuova esperienza, questa volta diventando la punta di diamante del progetto Benevento. Llorente, infatti, dopo l’exploit delle primissime uscite non è più riuscito a ritagliarsi grosso spazio con la maglia azzurra sparendo dai radar prima di Ancelotti e poi del suo successore Gennaro Gattuso che aveva deciso di puntare forte su altri calciatori nel reparto avanzato.