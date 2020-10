Benevento, Foggia: “Buon mercato, ma abbiamo un rimpianto…”

Il Benevento ha iniziato in modo più che dignitoso questo campionato di Serie A, con due vittorie ottenute contro Sampdoria e Bologna e 6 punti che non fanno che aumentare l’entusiasmo in vista del proseguimento della stagione. I campani hanno operato in maniera molto attenta in sede di calciomercato, anche se come svelato dal ds Pasquale Foggia non mancano i rimpianti…

“REMY È UN RIMPIANTO”

“Ci dispiace per due calciatori che si sono svincolati da noi come Del Pinto e Volta, ma il nostro mercato è stato positivo – ha spiegato Foggia.

RIMPIANTO REMY – Il ds dei campani si è poi pronunciato sul mancato arrivo di Remy: “Per noi sarebbe stato un vero colpo, il suo mancato arrivo è un rimpianto. Le norme riguardo alla salute sono studiate appositamente e non abbiamo potuto chiudere l’affare, ci dispiace molto”.