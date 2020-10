Benevento, i campani sognano Quagliarella

Il Benevento ha iniziato il campionato di Serie A in maniera molto interessante, con la grande vittoria in rimonta in casa della Sampdoria e la bella figura fatta nella sfida contro l’Inter nonostante le 5 reti subite. Adesso, il club di Vigorito pensa ad un nuovo rinforzo per mister Filippo Inzaghi, il grande nome è quello di Fabio Quagliarella, punta della Sampdoria. L’attaccante campano, in caso di un eventuale e sorprendente passaggio al Benevento, tornerebbe nella sua regione dopo 10 anni, visto che la sua ultima esperienza in Campania risale all’annata 2009-10 con la maglia del Napoli.

SUGGESTIONE QUAGLIARELLA

Quagliarella, come riportato dall’edizione campana del Corriere della Sera, è diventato una fortissima tentazione del Benevento. L’attaccante è tornato alla Sampdoria nel 2016 dopo 6 anni passati a torino tra Juventus e granata. Nella sua seconda esperienza doriana, il centravanti di Castellammare di Stabia ha collezionato numeri da capogiro con 72 reti in 155 presenze. Il Benevento ha deciso di fare un tentativo per far riassaporare la terra nativa a Quagliarella.