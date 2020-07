Benevento, il colpo per la Serie A arriva… dalla Juventus

Il Benevento non si pone limiti e sogna in grande per affrontare al meglio la prossima stagione in Serie A. Dopo la cavalcata trionfale che ha portato alla promozione, la squardra di Pippo Inzaghi vuole essere protagonista anche nella massima serie. Per farlo, occorreranno rinforzi di primissimo livello.

Non solo Glik dunque per le Streghe, in arrivo anche un colpo in avanti.

Benevento: in attacco c’è Pjaca

La società del patron Vigorito sogna in grande e nel futuro potrebbe esserci Marko Pjaca. Il calciatore croato, dopo l’esperienza in prestito all’Anderlecht, è tornato alla Juventus dove, però, non dovrebbe restare a lungo Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe proprio il Benevento sulle sue tracce. Nessuna trattativa ufficiale, ma qualche sondaggio già effettuato da parte di Pasquale Foggia, ds delle Streghe. Pjaca potrebbe essere un rinforzo da Serie A e i neo promossi lo sanno e ci proveranno fino alla fine.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN CALCIATORE