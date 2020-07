Benevento, il colpo per la Serie A è servito: arriva un big già noto all’Italia

Il Benevento si prepara alla grande per la prossima stagione. Dopo la promozione in Serie A, la squadra allenata da Pippo Inzaghi vuole mettere in piedi una formazione di tutto rispetto per affrontare al meglio la massima serie. Ecco perché la dirigenza sta piano piano portando alla conclusione trattative importanti.

Benevento, arriva il big in difesa

Se in attacco la rosa delle Streghe vanta già nomi di alto livello, in difesa, forse, per affrontare al meglio la Serie A serviva un big di assoluto affidamento. Ecco perché, stando a quanto riporta Tuttosport, sarebbero ore decisive per il passaggio di Kamil Glik dal Monaco al Benevento. Nelle prossime giornate potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca, con l’accordo tra i due club che è ad un passo dall’essere raggiunto. Si parla di circa 4 milioni di euro che la società di Vigorito dovrebbe versare nelle casse del club del Principato.

