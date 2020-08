Benevento, nuovo regalo per Inzaghi: c’è Ionita

Il Benevento prosegue la campagna di rafforzamento dopo il ritorno in Serie A. Il campionato di cadetteria stradominato non è sufficiente per garantire la salvezza nel massimo campionato , per questo Inzaghi dopo aver accolto Glik potrebbe abbracciare anche il centrocampista Artur Ionita, non convocato per il ritiro del Cagliari.

IONITA VERSO IL BENEVENTO

Una nuova mezzala corre verso Inzaghi, per Ionita al Benevento ormai manca solo l’annuncio ufficiale, atteso ad ore. La formula del trasferimento sarà a titolo definitivo con contratto biennale più opzione per il terzo anno. Costo dell’affare intorno al milione di euro, il giocatore già domani potrebbe raggiungere i nuovi compagni in ritiro. Ionita, nella passata stagione ha collezionato 37 presenze in stagione di cui 34 in campionato e 3 in Coppa Italia. Lo riporta Fanpage.