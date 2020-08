Benevento, pazza idea Callejón

Dopo sette lunghi anni di permanenza a Napoli, José Maria Callejón lascerà gli azzurri il prossimo 31 agosto. Il calciatore spagnolo sembrava destinato a tornare in patria, ma nell’edizione odierna de Il Mattino è stata svelata un’autentica bomba di mercato.

PAZZA IDEA

Il Benevento pare che stia cercando di piazzare il colpo Callejón in vista della prossima sessione di calciomercato. I Sanniti hanno intenzione di costruire una squadra molto attrezzata per la Serie A 2020/21, per evitare di ripetere la retrocessione vissuta nel corso del campionato 2017/18. Il desiderio dello spagnolo di restare in Campania potrebbe avere la meglio, e su questa volontà del giocatore sembra che stiano facendo leva il direttore sportivo delle Streghe Pasquale Foggia e l’ex compagno di squadra presso i partenopei Christian Maggio. Una trattativa complessa ma non impossibile, e che potrebbe avere risvolti interessanti nelle prossime ore.

RENDIMENTO STORICO

Nel corso della sua avventura a Napoli Callejón è diventato anno dopo anno un punto di riferimento per la squadra e la tifoseria azzurra. Tanti gol accompagnati da prestazioni generose lo hanno reso uno stacanovista instancabile, tanto da essere uno dei pochi giocatori imprescindibili nelle varie gestioni tecniche che si sono avvicendate in queste stagioni presso la panchina partenopea. Sotto l’ombra del Vesuvio l’ex Real Madrid ha collezionato in totale 348 presenze accompagnate da 82 gol e 78 assist.