Benevento, per l’attacco l’idea è ambiziosa: Graziano Pellè!

Il Benevento neopromosso in Serie A inizia a studiare le prime mosse di mercato in vista della prossima stagione, in cui non vorrà più essere una comparsa ma un vero e proprio protagonista.

GRANDI AMBIZIONI

Il Benevento in vista della prossima stagione ha grandi ambizioni. La rosa allenata da Filippo Inzaghi nella prossima stagione sarà ricca di giocatori dalla grande esperienza e qualità, calciatori pronti per la categoria in cui andranno a giocare, per evitare la retrocessione e diventare una presenza stabile nel massimo campionato italiano e non più soltanto una comparsa, come accaduto nel corso della stagione di Serie A 2017/18.

IL SOGNO

Il sogno per l’attacco è rappresentato da Graziano Pellè, attaccante attualmente al club cinese SD Luneng. In Cina dal 2016, l’ex Southampton non ha affatto perso il vizio del gol, e la sua presenza nel reparto avanzato dei campani porterebbe una grande dose di esperienza e carisma che gioverebbe a tutta la squadra. La trattativa però non è facile: sebbene il contratto del giocatore sia in scadenza il prossimo 31 dicembre, c’è il nodo ingaggio da risolvere. Naturalmente la squadra del Presidente Vigorito non può proporre al centravanti le stesse cifre percepite in Cina, ma gli stimoli che può trasmettere la Serie A potrebbero fare la differenza davanti ad un’offerta economica molto meno stimolante rispetto a quella percepita attualmente dal giocatore. Pellè potrebbe ritornare in Italia dopo più di sette anni, soltanto se il richiamo del campionato italiano dovesse essere così forte da mettere da parte un contratto milionario.