Benevento, piace ex difensore della Juventus. Il piano per tesserarlo

Il calciomercato del Benevento inizia ad accendersi con la girandola di nomi accostati ai campani neo promossi in Serie A. L’obiettivo della dirigenza è quello di costruire una rosa forte in vista della prossima stagione, in modo da non sfigurare.

OBIETTIVO PERMANENZA

L’obiettivo per il Benevento non è la semplice salvezza, bensì la permanenza in Serie A per le prossime stagioni. Per fare ciò sarà necessario costruire una squadra con una solida ossatura, con giocatori dal rendimento sicuro e con giovani dal futuro garantito. Il compito non sarà affatto semplice, ma la proprietà è già stata in grado di assicurare per la serie cadetta una squadra al di sopra della media del campionato, e proverà a farlo anche in vista della prossima stagione per sfidare chiunque a testa alta senza nulla da perdere.

IDEA HÖWEDES

L’idea per la difesa è rappresentata da Benedikt Höwedes, ex difensore della Juventus e dello Schalke 04. Il tedesco classe 1988 è svincolato dopo la sua ultima esperienza in Russia col Lokomotiv Mosca, e adesso è alla ricerca di un club che gli garantisca la titolarità e la centralità in un progetto ambizioso. I Sanniti proveranno a tesserare il giocatore puntando sull’importanza del progetto in Serie A, spalmando l’ingaggio in un contratto presumibilmente triennale. Secondo rumors provenienti dalla Campania, sembra che col giocatore ci sia stato un semplice pourparler, ma la trattativa potrebbe subire brusche accelerate fin dalle prossime ore.

L’IDENTIKIT

Benedikt Höwedes, difensore classe 1988 può vantare un lunghissimo trascorso nella squadra tedesca dello Schalke 04, in cui ha passato ben quattordici anni della propria carriera. Nel 2017 ha deciso di tentare l’avventura in Italia con la Juventus, ma i problemi fisici e di integrazione col campionato italiano non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. In Russia il calciatore ha ritrovato la forma fisica mostrata in Germania, collezionando nel corso dell’ultima stagione 19 presenze. Adesso si prospetta per lui una nuova avventura italiana al Benevento, con i tifosi che aspettano l’arrivo del forte centrale.