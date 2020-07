Benevento, si pesca dalla Serie A: chieste informazioni per Torregrossa

Il Benevento prova a pescare dalla Serie A in vista della prossima stagione. La squadra campana neo-promossa in massima serie intende costruire un team altamente competitivo per raggiungere agevolmente la salvezza.

OBIETTIVO SALVEZZA, E NON SOLO

Il Benevento non vuole essere una semplice comparsa nella prossima stagione in Serie A. La squadra campana ha intenzione di assemblare una rosa con giocatori di qualità ed esperienza, che siano in grado di dare al club un apporto fondamentale per i momenti complicati della stagione. Si è alla ricerca dunque di giocatori che abbiano già un trascorso nelle massime serie europee, possibilmente anche in Italia, in modo da poter investire sull’usato sicuro. L’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, ma non solo. La squadra del presidente Vigorito intende restare una presenza fissa in Serie A, e per farlo deve puntare su giocatori pronti tecnicamente e fisicamente.

IDEA TORREGROSSA

L’ultima idea per l’attacco è rappresentata da Ernesto Torregrossa, attaccante in forza al Brescia. Il classe 1992 in stagione ha collezionato 17 presenze condite da 4 gol e 2 assist, e sebbene i suoi numeri non siano entusiasmanti, il centravanti di origine siciliana è riuscito a convincere molti addetti ai lavori di squadre di Serie A, tanto da finire sul taccuino di squadre importanti come Fiorentina e Sampdoria. Il calciatore è valutato da Cellino intorno ai 6 milioni di euro, ma non sono esclusi sconti se i lombardi dovessero retrocedere in Serie B. Il Benevento attende, Torregrossa pure: un matrimonio che potrebbe farsi, Cellino permettendo.