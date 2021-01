Benevento, sondaggio per l’attaccante del Bayern Zirkzee

Non trova più spazio nel Bayern Monaco il 19enne attaccante ​Joshua Zirkzee. L’olandese ha giocato finora spezzoni di gara in campionato contro Schalke, Colonia, Hoffenheim e Borussia Dortmund ed è chiuso dal più esperto Choupo-Moting, arrivato in estate dal Paris Saint Germain. L’olandese è in partenza e il ds Hasan Salihamidzic sta trovando una soluzione con la formula del prestito visto che Zirkzee ha un contratto ancora lungo con i campioni di Germania: fino al 2023 ed è difficile che venga ceduto a titolo definitivo. Il numero 14 del Bayern piace a Eintracht Francoforte e Colonia ma si registra anche un sondaggio della neopromossa Benevento. Hans-Dieter Flick sarebbe contento di questa ipotesi visto che l’attaccante l’olandese ha la piena stima del tecnico bavarese e una esperienza in Serie A tra l’altro con la garanzia di Pippo Inzaghi, potrebbe servire molto per la crescita del ragazzo.