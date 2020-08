Benevento, un campione d’Italia per Inzaghi ma il problema è lo stipendio

Il campionato di Serie A è un banco di prova molto importante per i difensori e il neo promosso Benevento punta a rinforzare il reparto arretrato per raggiungere la salvezza. Voci di mercato accostano alle Streghe il calciatore della Juventus Daniele Rugani classe ’94 che non rientra più nei piani tecnici bianconeri. Per Pippo Inzaghi un campione d’Italia che ha giocato poco in questa stagione visto che ha disputato solo 14 presenze, per cui un’annata a Benevento potrebbe servire per rilanciarlo. La dirigenza giallorossa valuta anche l’aspetto legato al monte ingaggi che con Rugani lievita di molto ma il difensore è un tassello importante e potrebbe prevalere dunque l’aspetto tecnico su quello economico. Rugani arrivato a Vinovo appena diciottenne, ha cominciato a indossare la maglia bianconera nel 2012, con la Primavera. Il primo anno da professionista lo ha vissuto in Serie B a Empoli nella stagione 2013/14 e con i toscani ha centrato la promozione. Quindi, l’anno seguente, fa notare le sue qualità nella massima serie e nella stagione 2015/16 Massimiliano Allegri lo accoglie a Torino. Lo scorso anno il difensore si è legato alla Juventus fino al 2023 ed ha visto rimpinguare il suo ingaggio fino a 3 milioni netti a stagione.