Benevento, Vigorito e Foggia aprono al grande colpo per la Serie A

Il Benevento vuole fare una grande Serie A nella prossima annata. La squadra guidata da Filippo Inzaghi ha dominato la Serie B conquistando con merito il massimo campionato (ancora non matematicamente). A parlare delle ambizioni e del mercato delle Streghe sono stati nel corso della trasmissione Ottogol, il patron Oreste Vigorito e il direttore sportivo Pasquale Foggia.

Benevento: Vigorito sogna in grande

“Foggia lavora per tutto l’anno in ottica calciomercato”, ha esordito il presidente Vigorito. “Solo quando è veramente convinto che la trattativa possa andare in porto, allora subito dopo parla con me. Sturridge sarebbe un onore per qualsiasi squadra italiana, quindi non posso dire che non sono d’accordo. Non mi meraviglierei se avesse aperto un colloquio per capire le sue intenzioni”.

Parla Foggia

Dopo le parole del patron su Sturridge, ecco che anche il ds Foggia apre ad altre ipotesi: “Zarate? Abbiamo vissuto tre anni insieme, lo conosco da tanto. Abbiamo un rapporto personale importante. Penso che il suo sia uno di quei nomi che tutti vorrebbero e che alzano di molto il livello della squadra. Vediamo”. Insomma, per la prossima Serie A, il Benevento è alla ricerca di un profilo di altissimo livello per non deludere le aspettative della piazza.

