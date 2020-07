Benfica, la richiesta di Jorge Jesus è… Cavani

Il Benfica sogna Edinson Cavani per l’attacco. Non è una novità che dal Portogallo si stia spingendo verso il Matador per tornare a far volare più in alto possibile le Aquile. Secondo quanto riportano i media lusitani, sarebbe l’ex Psg il principale obiettivo del club.

Cavani: lo vuole Jorge Jesus

Il nuovo manager Jorge Jesus ha indicato in Cavani il grande obiettivo per il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Sarebbe proprio sotto consiglio del neo allenatore che il Benfica si sarebbe mosso per provare a mettere a segno il grande colpo. I lusitani avrebbero avviato i contatti col calciatore e le conferme di questo arriverebbero dalla presenza del fratello-agente di Cavani a Lisbona. Tra le parti c’è distanza, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio e la durata del contratto. Il Matador vorrebbe tre anni mentre i parametri economici del club lo impedirebbero. Per il momento, però, nessuna pista è esclusa.

