Benfica, Rui Costa attende ancora Cavani: “Fatta nostra proposta e aspettiamo sua risposta”

Il futuro di Edinson Cavani è sempre in bilico. Se solamente alcune settimane fa il suo destino sembrava chiamarsi Benfica, nelle ultime ore i media portoghesi hanno decisamente allontanato l’ipotesi a causa delle richieste troppo esose dell’attaccante relativamente all’ingaggio. La società dal canto suo, pare però non essersi arresa e attraverso Rui Costa, ex fantasista e ora dirigente delle Aquile, fa sapere che il club attende una risposta definitiva dal centravanti.

Rui Costa: “Fatta offerta a Cavani. Ora una risposta”

Parlando nel corso di un evento in conferenza streaming, Rui Costa ha commentato la situazione legata a Cavani: “Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti al mondo. Sappiamo tutti che il Benfica gli ha fatto una proposta, è vero e non lo neghiamo. Ma noi adesso siamo ancora in attesa della sua risposta. Al momento non posso dire di più”. Insomma, l’ennesima riapertura e speranza da parte della società di vedere il Matador vestire la maglia del club. Sul suo conto si era detto di una richiesta monstre da 10 milioni netti di ingaggio per 3 anni. Cifre davvero difficili da raggiungere per le Aquile…

