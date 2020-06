Bennacer può lasciare il Milan: sondaggi da Inghilterra e Francia

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe non essere nuovamente al Milan. Dopo una sola stagione, il centrocampista rossonero sembra vicino all’addio ai rossoneri. Infatti il giocatore è corteggiato da ben due top club. Si tratta di Manchester City e Paris Saint-Germain: secondo Pep Guardiola e Thomas Tuchel, il ragazzo sarebbe il faro perfetto per il proprio centrocampo. Addirittura l’ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco avrebbe già contattato direttamente il ragazzo per illustrargli il suo progetto. La clausola di Bennacer è di 50 milioni, ma il prezzo potrebbe aumentare qualora le due società decidessero di dar vita a una vera e propria asta di mercato. Lo riporta RMC Sport.