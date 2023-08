Bento rivela: “Offerta dell’Inter. Mio sogno nelle mani del presidente”

Il portiere brasiliano dell'Athletico Paranaense sul proprio futuro e la proposta dell'Inter arrivata. Tutto in mano alla società verdeoro.

Il portiere dell' Athletico Paranaense Bento sogna l' Inter e aspetta. Lo ha rivelato il diretto interessato che ha parlato nel corso di un'intervista alla radio Transamérica. L'estremo difensore potrebbe approdare in nerazzurro ma solo dopo aver giocato in Copa Libertadores.

Non è certo un segreto che la squadra di Inzaghi sia alla ricerca di un portiere. Dopo Sommer che sembra destinato ad essere il numero uno, ecco anche il brasiliano: "Sono concentrato sulla prossima partita della Libertadores perché è la cosa più importante per noi in questa stagione e dobbiamo ribaltare il risultato dell'andata. La proposta dell'Inter? Sì, c'è stata e ne ho già parlato con la dirigenza. Ora il mio sogno è nelle mani del presidente".