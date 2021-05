Benzema chiama Mbappé: “È il benvenuto a Madrid”

Benzema chiama al Real Madrid, sogno di mercato di Florentino Perez

Compagni in Francia e… un giorno al Real Madrid? Benzema e Mbappé si apprestano a giocare l’Europeo l'uno al fianco dell'altro, in un tridente da sogno con Griezmann. I due condivideranno lo spogliatoio in nazionale e Florentino Perez, presidente dei Blancos, sogna che la convivenza possa esistere anche nella capitale spagnola. La star del Paris Saint-Germain è l’obiettivo di mercato numero uno del Real, anche se le cifre dell’operazione potrebbe essere sconsigliate in epoca Covid ed in più, il francese deve ancora sciogliere le riserve sul rinnovo di contratto con i parigini, in scadenza nel 2022.