Benzema poteva andare al Psg ma Tuchel disse no: il retroscena

In Francia convinti che il bomber sarebbe potuto finire ai campioni francesi

A riportare il retroscena di mercato è Le10Sport che rivela alcuni dettagli davvero interessanti legati al bomber del Real Madrid e al mister Thomas Tuchel, all'epoca allenatore dei parigini. I fatti iniziali risalgono alla fine del 2018 ma l'eventuale operazione si sarebbe poi dovuta realizzare concretamente nell'inverno successivo. Karim Benzema avrebbe risposto all'invito di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, per una cena informale in un famoso ristorante della capitale dove il patron è solito pasteggiare. I due avrebbero parlato del più e del meno e sarebbero state poste le basi per l'eventuale passaggio nell'inverno del 2019.