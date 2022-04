Berardi, il Milan ci prova: troppi 30 milioni, ecco i giovani da dare al Sassuolo

Indiscrezioni di mercato per l'affare che potrebbe portare l'attaccante in rossonero

Potrebbero esserci novità sul mercato tra Sassuolo e Milan per quanto riguarda il futuro di Domenico Berardi . La 'Gazzetta di Modena' oggi in edicola fa il punto sulla possibilità di vedere l'attaccante cambiare maglia e passare dal neroverde emiliano al rossonero di Milano.

Come è noto, il Sassuolo per cedere il suo uomo simbolo chiede almeno 30 milioni di euro. La cifra, per il Milan, è considerata molto elevata e per questa ragione difficilmente si potrà chiudere con questa formula. Ecco perché il Diavolo potrebbe pensare di abbassare la somma inserendo diverse contropartite tecniche. Si parla di parecchi giovani interessanti che potrebbero trovare continuità di gioco al Sassuolo.