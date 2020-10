Berenguer saluta il Torino, ufficiale il trasferimento all’Athletic Bilbao

Il Torino continua a muoversi sul mercato per cercare di regalare al nuovo mister Giampaolo una rosa il più competitiva possibile, a maggior ragione dopo le prime due sconfitte in altrettante partite. A salutare i granata è Alex Berenguer, che era arrivato sotto la Mole nel 2017 e con la maglia del Toro ha collezionato 84 presenze mettendo a segno 9 reti. L’esterno offensivo saluta dunque il Torino dopo 3 anni per trasferirsi all’Athletic Bilbao.

LA NOTA UFFICIALE

“Athletic Club e Torino FC hanno raggiunto un principio di accordo per la cessione del calciatore Álex Berenguer, che firmerà fino al termine della stagione 2023-2024 nel caso in cui superi le visite mediche a cui si sottoporrà a Bilbao nella prossima ore”. Con queste righe il club spagnolo ha annunciato l’arrivo di Alex Berenguer.