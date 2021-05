Bernardeschi ai titoli di coda con la Juve: il piano del club

Il futuro di Bernardeschi è segnato: a fine anno saluterà la Juve, il punto

Federico Bernardeschi ha sprecato un’altra chance. Contro l’Udinese Pirlo l’ha riproposto titolare (non accadeva dal 21 marzo contro il Benevento), senza lasciare il segno. La sensazione è che le occasioni alla Juventus, per lui, siano finite, nonostante rimanga un giocatore di qualità, stimato da Mancini che conta sempre sul suo apporto in Nazionale. Così, le strade dell’ex Fiorentina e della Vecchia Signora si potrebbero separare, dopo anni di pochi altri e tanti bassi.

IL PIANO DELLA JUVE – Come riporta Calciomercato.com, il talento di Carrara saluterà a fine stagione, tanto che Mino Raiola è già al lavoro per il suo futuro. Il suo contratto in scadenza nel 2022 non verrà rinnovato, a bilancio pesano i 4 milioni che percepisce annualmente e per questo la Juve sarebbe di fronte a due strade: monetizzare dalla sua cessione oppure inserirlo in uno scambio. In ogni caso, il suo destino sembra segnato, lontano da Torino.