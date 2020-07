Bernardeschi, novità sul futuro: cambia agente e… anche squadra?

Quale futuro per Federico Bernardeschi? La domanda sorge spontanea dopo una stagione non certo esaltante con la Come scriv e soprattutto dopo la decisione di affidarsi a un procuratore diverso rispetto all’avvocato Giuseppe Bozzo, artefice del suo ultimo trasferimento dalla Fiorentina proprio al club bianconero nella finestra estiva del calciomercato nel 2017.

Per l’esterno juventino si aprono diversi scenari: anche il cambio di maglia…

Bernardeschi: cambio agente e… anche squadra

Come scrive calciomercato.com, oltre al cambio di agente – e in tal senso si fa forte il nome di Federico Pastorello – per Bernardeschi potrebbe anche esserci un cambio di maglia.

L’esterno sarebbe interessato a rimanere in Italia dove il Napoli di Gattuso si è fatto avanti in un’ipotetico affare con Milik. L’ostacolo maggiore alla trattativa è l’ingaggio dell’italiano. 4 milioni sono troppi per il Napoli.

Ecco perché la pista straniera potrebbe essere maggiormente percorribile, almeno sotto l’aspetto economico. In tal senso il Chelsea, ma anche il Barcellona, potrebbero essere le mete più naturali per Bernardeschi che sarebbe gradito anche in eventuali affari che coinvolgerebbero altri giocatori. Jorginho su tutti.

