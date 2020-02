Bernardeschi, retroscena sul possibile addio: altro tentativo in extremis da parte del Milan

Il calciomercato invernale si è concluso con diverse sorprese. Anche le big sono state particolarmente vivaci tra cessioni, acquisti e affari sfumati anche all’ultimo. In modo particolare, come racconta calciomercato.com, la Juventus e il Milan sono state protagoniste di una trattativa mai veramente decollata: quella per Federico Bernardeschi.

Dopo le cessioni di Pjaca ed Emre Can la Vecchia Signora è stata davvero vicina a cedere anche l’esterno italiano. Un addio solamente sfiorato, forse per mancanza di tempo. L’ex Fiorentina è stato vicino prima al Barcellona, in un possibile affare con Rakitic, e poi al Milan in uno scambio con Paquetà.

RETROSCENA – Secondo quanto si apprende, proprio in ottica rossonera, ci sarebbe stato un tentativo in extremis per portare Bernardeschi a Milano. Un affare slegato dal precendete pensiero di uno scambio con Paquetà. Appena ceduto Suso al Siviglia, il Diavolo ha provato l’affondo ma non ha trovato la formula giusta per convincere giocatore e Juventus. Ora Bernardeschi dovrà convincere Sarri a puntare forte su di lui.