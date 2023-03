Bernardo Silva, il Barcellona torna alla carica: il Manchester City fissa il prezzo

Non è andato perduto l'interesse del Barcellona per Bernardo Silva , giocatore portoghese del Manchester City . In tal senso, la prossima estate potrebbe esser fatto un nuovo tentativo per strapparlo al calcio inglese.

Fin qui, nulla di nuovo dato che già nei mesi scorsi si era parlato dello stesso gradimento dei catalani per il giocatori. La novità, scrive il quotidiano spagnolo Sport , sarebbe nel cambio di approccio da parte del Manchester City. Adesso, infatti, la società inglese starebbe aprendo ad un addio. Unica condizione, però, una cifra minima per il centrocampista pari a 65 milioni di euro, forte anche del fatto che il contratto del portoghese scadrà a giugno 2025.

In passato Bernardo Silva aveva spiegato la sua intenzione di provare altri campionato ma anche la volontà, prima del ritiro, di fare ritorno in Patria, in Portogallo. Chissà, a questo punto, cosa deciderà per il suo futuro. Magari prima di tornare a casa ci sarà una breve parentesi in Liga...