Bernat infortunato, il PSG cerca un sostituto: piace un giocatore della Juventus

Brutte notizie in casa Paris Saint-Germain: il club campione di Francia in carica si trova a fare i conti con l’infortunio di Juan Bernat. L’esterno difensivo spagnolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dovrà rimanere fuori per almeno 5 mesi. Il suo stop si aggiunge alle numerose assenze in casa PSG.

SOSTITUTO

I parigini sono al lavoro sul mercato per trovare un degno sostituto del giocatore acciaccato. Secondo quanto riportato da RMC Sport, i francesi avrebbero messo gli occhi anche in casa Juventus. Tra i bianconeri piace Mattia De Sciglio, già accostato tempo fa al club francese.

