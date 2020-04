Besiktas, Karius delude: al suo posto contatti per un ex Torino

L’incubo di Kiev continua a pesare sulla carriera di Loris Karius. Il portiere tedesco di proprietà del Liverpool aveva cercato fortuna in Turchia al Besiktas per rifarsi dopo la sfortunata finale di Champions League nel 2018. Tuttavia la sua avventura biennale non sembra aver convinto il club a riscattarlo dai Reds. Anzi, il Besiktas sembrerebbe avere le idee molto chiare sul suo sostituto. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, al posto di Karius potrebbe arrivare una vecchia conoscenza della Serie A: Joe Hart. Il portiere inglese di proprietà del Burnley aveva militato in Italia con la maglia del Torino. L’avventura in Turchia potrebbe diventare utile per rilanciarlo dopo alcune stagioni poco redditizie.