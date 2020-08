Besiktas, si apre una pista per Balotelli

Sfumata la pista di giocare con la maglia del Como e poi anche quella romena del Cluj, Mario Balotelli si avvicina al Besiktas. Il club turco – secondo il portale Fotomac – potrebbe convincere Supermario a vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione. Manca l’intesa ma nel frattempo le parti continuano a lavorare per trovare un eventuale accordo: la partecipazione ai preliminari di Champions League può convincere il numero 45 a trasferirsi in Turchia. Nonostante una stagione non buona al Brescia, l’agente Mino Raiola si è messo al lavoro per cercare un’altra destinazione all’attaccante che aveva già ricevuto offerte dal Brasile. Diciannove presenze e cinque gol in questa stagione in Serie A con il Brescia per Balotelli.