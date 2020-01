Bjarnason pronto al ritorno in Italia: incontro col Genoa e chiusura vicina

Il Genoa è pronto ad abbracciare Birkir Bjarnason. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore, attualmente svincolato, vuole tornare in Serie A e i suoi agenti sono al lavoro per far firmare al proprio assistito un contratto di 18 mesi col Grifone.

Stando alle indiscrezioni è previsto per oggi l’incontro per definire tutti i dettagli e non è da escludere che possa arrivare anche il giocatore per seguire in prima persona la trattativa che lo dovrebbe portare al Genoa. Per Bjarnason sarebbe un ritorno in Italia dopo le esperienze col Pescara e con la Sampdoria.