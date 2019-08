Bjarnason può tornare in Italia: un club di Serie B lo segue

E’ proprio vero: a volte ritornano. Diversi sono i casi di giocatori pronti a fare ritorno in un club o un campionato in cui si sono espressi particolarmente bene dopo un’esperienza non soddisfacente. Tra questi potrebbe esserci, di nuovo, Birkir Bjarnason. Il centrocampista islandese si è affermato al Pescara nel 2012/13, squadra in cui ha fatto ritorno nel 2014/15 dopo una stagione alla Sampdoria. Una volta lasciata l’Italia, Bjarnason ha scelto prima il Basilea e poi l’Aston Villa. Ora i tempi sembrano maturi per un nuovo ritorno in Abruzzo, il terzo, magari con la speranza di rilanciarsi ancora una volta dopo un’avventura non all’altezza. Lo riporta il portale inglese Tbrfootball.com, secondo il quale gli agenti del giocatore e la dirigenza del club di Serie B si starebbero per incontrare. I tifosi trattengono il fiato.