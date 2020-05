Blanc senza panchina, Wenger deluso: “Incredibile e ingiusto che non alleni”

Da quando ha lasciato la panchina del Paris Saint-Germain nel 2016, Laurent Blanc non è più riuscito a trovare un club pronto ad accoglierlo. E ancora adesso l’ex difensore di Inter e Napoli è fermo in attesa di una chiamata. Una situazione che proprio non va giù al connazionale Arsene Wenger. L’ex tecnico dell’Arsenal si è sfogato su L’Equipe: “È incredibile che uno come Blanc non abbia ancora un club, è un’ingiustizia e un mistero. Blanc è il prototipo dell’allenatore francese che può essere esportato in un grande campionato”. Chissà se il suo appello verrà ascoltato da qualche società nei prossimi mesi.