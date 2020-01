Boateng, addio al Bayern Monaco: l’Arsenal prova a chiudere l’affare

L’infortunio subito da Calum Chambers costringe l’Arsenal a cercare sul mercato un nuovo difensore. Secondo quanto riferisce Sky Sport UK, a cui fa eco il Sun, i Gunners avrebbero messo nel mirino Jerome Boateng, giocatore in uscita dal Bayern Monaco.

Il tedesco, protagonista di appena 15 presenze in stagione, sarebbe ad un passo dal club inglese. L’operazione potrebbe chiudersi con una cifra intorno ai 15 milioni di euro anche se il tabloid britannico afferma che potrebbero bastare appena 5 milioni. Il difensore classe 1988, che spesso è stato avvicinato a club italiani come la Juventus, la Roma eil Milan, aveva trovato spazio dopo gli infortuni di Sule e Lucas Hernandez in casa bavarese ma sembra, adesso, voler ricoprire un ruolo di primaria importanza altrove.