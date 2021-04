Boateng, dopo il Bayern Monaco sarà Premier League: pronto per il Tottenham

Il difensore piace al Tottenham e l'interesse sarebbe reciproco

Jerome Boateng e il Bayern Monaco sono prossimi all'addio. Il difensore centrale dei bavaresi potrebbe salutare il club tedesco al termine della stagione in corso. Dopo l'annuncio del tecnico Flick , quindi, possibile altra defezione per i campioni di Germania. Secondo quanto riporta il Sun, che cita la Bild, sul giocatore sarebbe forte l'interesse della Premier League ed in particolare del Tottenham.

Secondo quanto riferito, il 32enne vorrebbe provare il calcio inglese e su di lui ci sarebbero appunto gli Spurs. Dal canto suo, Boateng avrebbe espresso gradimento per la meta londinese. In questa stagione il difensore ha collezionato 34 presenze considerando tutte le competizioni ed è stata stata una figura chiave per i campioni tedeschi fin qui. Nonostante l'importanza dimostrata, però, il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Oltre alla pista Premier League, esiste anche una pista MLS anche se probabilmente il tedesco tenterà un'ultima avventura nel calcio europeo prima di optare per altre soluzioni.