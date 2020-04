Boateng, dopo la multa arriva l’addio al Bayern Monaco: la Premier League lo chiama

Jerome Boateng potrebbe salutare il Bayern Monaco. Il difensore tedesco, da tempo chiacchierato sul fronte mercato, potrebbe dire addio al club bavarese nella prossima finestra di mercato. Passato alla cronaca di recente per aver violato la quarantena ed essere stato multato dalla società, il giocatore sarebbe ad un passo dalla Premier League.

Boateng potrebbe lasciare la Bundesliga avendo grandi estimatori all’estero. In modo particolare, appunto, in terra inglese dove Arsenal e Chelsea, secondo quanto riportato da Fichajes.com, potrebbero approfittarne del mancato accordo sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, e fare la propria richiesta al Bayern Monaco. Il tedesco, anche in precedenza, era dato per partente con la Juventus tra le squadra interessate.