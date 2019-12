Boateng, messaggio al Vicenza: “Se andate in A firmo subito…”

Kevin Prince Boateng al Vicenza. Perché no? Lo stesso calciatore, ospite della cena di Natale del club, organizzata con OTB Foundation, ha scherzato con il presidente Renzo Rosso nonché patron del noto marchio Diesel.

Come racconta il Corriere di Vicenza, Boateng è salito sul palco su invito del numero uno e dopo una battuta del presidente, avrebbe commentato: “I biancorossi stanno facendo bene e oggi è giusto festeggiare il primo posto: domani si torna a lavorare, ma oggi si festeggia perché siete primi… Se arrivate in A firmo subito, è una promessa. In B? No eh, un po’ di rispetto per Prince Boateng”, ha aggiunto con tono ironico. Poi ha aggiunto: “Sono onorato di essere qua, perché vedo veramente gente con il cuore che in tante altre squadre non ho visto”.