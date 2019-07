Boateng, niente Eintracht per colpa di…Melissa Satta

Questione di…cuore. Kevin Prince Boateng potrebbe non partire per la Germania per firmare con l’Eintracht Francoforte per “colpa” di Melissa Satta. Secondo quanto riportato dalla Bild il giocatore ghanese è vicino al ritorno al club tedesco, squadra con la quale ha conquistato in passato una Coppa di Germania, ma a frenare tutto ci sarebbe la ex velina nonché ex compagna del giocatore. Tra i due, infatti, dopo la separazione ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento che, chiaramente, con la partenza di Boateng in Germania potrebbe non andare a buon fine. Il trequartista del Sassuolo, dopo l’esperienza in Spagna con il Barcellona vorrebbe ricongiungersi con la compagna e madre di suo figlio e questo potrebbe essere un valido motivo per far saltare la trattativa con i tedeschi.