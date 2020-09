Boateng, ufficiale il trasferimento al Monza. Ma c’è un altro colpo in arrivo

Kevin Prince Boateng è un nuovo calciatore del Monza. L’attaccante è arrivato in Italia nel 2010 grazie al Milan, club con il quale ha realizzato 18 reti nell’arco di due differenti esperienze. La seconda avventura italiana del fratello di Jerome è stata al Sassuolo, club con il quale ha collezionato 13 presenze e 4 reti. L’altra tappa tricolore di Kevin è stata a Firenze, con una rete segnata al Napoli nelle 14 volte in cui è sceso in campo con la maglia viola.

L’ANNUNCIO DEL MONZA

“A.C Monza comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Fiorentina Kevin-Prince Boateng, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2021, con opzione di rinnovo per il secondo anno, al verificarsi di determinate condizioni”. Questo l’annuncio ufficiale dei brianzoli.

ARRIVA MARIN

Ma in arrivo per il Monza c’è anche Antonio Marin, centrocampista classe 2001, cercato anche dalla Sampdoria nelle scorse settimane. Nelle prossime ore, invece, altro summit per la possibile fumata bianca.

