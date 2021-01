Boca Juniors, pensiero stupendo: gli argentini vogliono Diego Costa per far coppia con Tevez

Il Boca Juniors starebbe fortemente pensando a Diego Costa per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’attaccante spagnolo ha rescisso il contratto che lo legava all’Atletico Madrid nelle scorse settimane e quindi attualmente figura nella lista degli svincolati. Da qui nasce l’idea del Boca Juniors, che secondo quanto raccolto da Marca vorrebbe costruire un attacco da sogno con Diego Costa e Carlos Tevez. Per il momento si tratta solo di una bella idea, ma chissà che non possa tramutarsi in un affare vero nei prossimi giorni.