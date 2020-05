Boga, mossa del Sassuolo: tolto diritto di recompra da parte del Chelsea

Il Sassuolo fa la sua mossa e si garantisce, per intero, Jeremie Boga. I neroverdi, come riporta Sky, hanno voluto anticipare tutti trovando l’accordo con il Chelsea per togliere la recompra del giocatore che era fissata a 8 milioni di euro, che il club londinese aveva sul calciatore della Costa d’Avorio.

Il fantasista è senza dubbio tra i pezzi pregiati del mercato e il Sassuolo, in tal senso, ha voluto tutelarsi in caso di una cessione futura. Sul giocatore ci sono diversi club tra cui il Napoli che per acquistarlo, adesso, dovrà fare i conti unicamente con la società neroverde. Per lui potrebbero non bastare 30 milioni di euro. Boga resta uno dei pezzi più ambiti della prossima finestra di trattative e il Sassuolo potrebbe cederlo a cifre molto elevate.