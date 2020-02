Bojinov verso il ritorno in Italia: contatti con un club di Serie B

L’Italia ha rappresentato una svolta importante la sua carriera. A 33 anni potrebbe essere una nuova ancora di salvezza per provare a ripartire dopo le ultime esperienze. Valeri Bojinov sembra vicino al ritorno nel nostro campionato. L’attaccante bulgaro è stato grande protagonista con le maglie di Lecce, Fiorentina, Juventus, Parma, Lecce, Verona, Vicenza e Ternana. Attualmente è svincolato, ma ha manifestato l’intenzione di tornare a calcare il terreno di gioco. Ad accontentarlo potrebbe essere un club di Serie B: si tratta del Pescara. In Abruzzo, Bojinov ritroverebbe anche Nicola Legrottaglie, ex compagno ai tempi della Juventus e ora tecnico dei biancoazzurri. I contatti tra giocatore e società sono già avviati. Lo riporta Sky Sport.